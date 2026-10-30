Peking/Bern - Bundespräsident Guy Parmelin und Chinas Präsident Xi Jinping haben am Freitag in Peking ihr bilaterales Freihandelsabkommen erneuert. Damit sollen Schweizer Exporteure bessere Marktzugänge erhalten. Mit diesem Schritt vertiefen die Schweiz und China ihre bilateralen Beziehungen in den Bereichen Handel und Wissenschaft, wie am Freitag aus einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hervorging. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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