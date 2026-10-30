Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Damit folgten sie den Vorgaben der internationalen Börsen, die unter Verlusten in den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz litten. «Die schwachen Quartalszahlen von Intel und die weiterhin enormen Investitionspläne von Amazon haben die Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms erneut verstärkt», betonte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Hinzu kommt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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