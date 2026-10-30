New York - Die grösste Digitalwährungsbörse Binance hat einen massiven Hackerangriff gemeldet. Das Unternehmen schätzt den Schaden auf 6,3 Milliarden US-Dollar, wobei die Hälfte der Gelder eingefroren wurde, um einen Diebstahl zu verhindern. Binance veröffentlichte auf der Plattform X mehrere widersprüchliche Nachrichten. Die Börse versicherte zuerst, alle von Kunden auf ihrer Website eingezahlten Gelder seien «vollständig sicher», bevor sie wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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