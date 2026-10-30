HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Brauereikonzerns hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstagabend. In wichtigen Schwellenländer-Märkten wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien und Südafrika habe AB Inbev stark abgeschnitten, in China aber wieder sehr schwach und in den USA relativ schwach. Die Aktien blieben allerdings günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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