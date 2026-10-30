n einem Forschungsprojekt haben Forscher:innen von TFZ Empfehlungen zur Pelletsqualität und zum Ofendesign zusammengestellt, um die Kohlenstoffmonoxid- und Staubemissionen zu reduzieren. Wissenschaftler:innen vom Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) haben untersucht, wie sich Emissionen beim Heizen mit Pelletsöfen verringern lassen. Denn selbst bei der Verwendung von Pellets der höchsten Qualitätsklasse in Pelletöfen können die Staubemissionen stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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