EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Die Lenzing Aktiengesellschaft gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die
Kapitalerhöhung vom 01. Oktober 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2026 auf insgesamt
73.374.542 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 76.204.702,90 beträgt. Die Veränderung der
Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 22. Oktober 2026 wirksam.
30.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2425710 30.10.2026 CET/CEST