WIEN (dpa-AFX) - Der anhaltende Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion haben am Freitag auch den ATX stark in Mitleidenschaft gezogen. An seinem siebenten Verlusttag in Folge beschleunigte der österreichische Leitindex zudem den Abwärtstrend und verlor letztlich 2,74 Prozent auf 6.204,21 Punkte. Im Tagestief markierte er zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni.

Mit einem Abschlag von 6,8 Prozent brachte der ATX die schwächste Woche seit April 2025 hinter sich. Erstmals seit dieser Zeit unterschritt er auch die 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend anzeigt. Seit dem Ende September erreichten Rekordhoch bei gut 7.000 Punkten hat der ATX mittlerweile fast zwölf Prozent abgegeben; der Gewinn seit Jahresbeginn schrumpfte auf immer noch beachtliche 16,5 Prozent zusammen.

'Anlegerstimmung angeknackst'



"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze. Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf - nach einem fulminanten Börsendebüt gaben die Titel nun wieder um rund zehn Prozent nach.

In der KI-Debatte herrsche Unsicherheit, ob die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Umsätze und Renditen liefern werden, erklären die Anlagestrategen der UBS. Ihren Schätzungen nach müssten die Erlöse aus KI-Modellen und -Anwendungen bis 2030 mindestens 1,5 Billionen US-Dollar erreichen, damit sich diese ausreichend rentieren. Aufgrund von Wettbewerbsdruck, Preissenkungen, hohen Monetarisierungskosten sowie regulatorischen und unternehmensspezifischen Risiken sei jedoch fraglich, ob alle Unternehmen gleichermaßen von dem KI-Boom profitieren werden.

UNIQA hebt Gewinnziel und Mayr-Melnhof senkt Prognose



Ein Lichtblick waren die Aktien der Uniqa, die mit plus 1,3 Prozent die einzigen Gewinner im ATX waren. Der Versicherer hatte nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Analyst Thomas Unger von der Erste Group konstatierte dem Versicherer ein starkes Zahlenwerk. Die Erhöhung der Guidance sei jedoch schon weitgehend erwartet worden.

Dagegen kamen Mayr-Melnhof (MM) nach einer Gewinnwarnung um 6,7 Prozent zurück. Der Kartonkonzern erwartet für das Gesamtjahr aufgrund von Sonderabschreibungen ein negatives Jahresergebnis und senkte zudem, mit Verweis auf hohe Energiekosten, seine Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).

Auch wenn die Wertminderung selbst keinen Zahlungsmittelabfluss darstelle, verdeutliche sie die herausfordernden Perspektiven für das nach dem angekündigten Teilverkauf der Packaging-Sparte verbleibende Board-&-Paper-Geschäft, erklärte Erste-Analyst Michael Marschallinger. Noch besorgniserregender sei die deutliche Senkung der Prognose für den operativen Gewinn.

Noch deutlicher rasselten nur AT&S um 14,5 Prozent hinab. Der Aktienkurs des Halbleiterzulieferers fiel dadurch erstmals seit Mai wieder unter die runde Marke von 100 Euro. Ihr Rekordhoch hatten die Titel im Juni bei 242 Euro markiert.

Verluste von jeweils rund drei Prozent verbuchten die für den ATX wichtigen Bankwerte. Sie litten unter der allgemeinen Risikoscheue am Markt ebenso wie die Industriewerte Voestalpine, Andritz und Lenzing . Deren Papiere büßten zwischen 3,8 und 4,7 Prozent ein./spa/APA/zb

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