Bad Wimpfen (ots) -
Die "Lupilu Comfort Baby-Feuchttücher" von Lidl beweisen im aktuellen Test des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST (Ausgabe 11/2026): Verlässliche Babypflege muss nicht teuer sein. Unter 18 getesteten Produkten sichert sich die Lidl-Eigenmarke (Hersteller: Albaad) das Gesamturteil "Gut".
Das Labor bestätigt unbedenkliche Inhaltsstoffe für die schonende Reinigung empfindlicher Kinderhaut. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis punktet das Lidl-Produkt: Mit einem Preis von 0,74 Euro pro 80 Stück im praktischen 4er-Vorteilspack (2,95 Euro für 320 Tücher; Grundpreis: ca. 0,9 Cent pro Tuch) untermauert der Lebensmitteleinzelhändler seinen Anspruch, beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6381121
Die "Lupilu Comfort Baby-Feuchttücher" von Lidl beweisen im aktuellen Test des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST (Ausgabe 11/2026): Verlässliche Babypflege muss nicht teuer sein. Unter 18 getesteten Produkten sichert sich die Lidl-Eigenmarke (Hersteller: Albaad) das Gesamturteil "Gut".
Das Labor bestätigt unbedenkliche Inhaltsstoffe für die schonende Reinigung empfindlicher Kinderhaut. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis punktet das Lidl-Produkt: Mit einem Preis von 0,74 Euro pro 80 Stück im praktischen 4er-Vorteilspack (2,95 Euro für 320 Tücher; Grundpreis: ca. 0,9 Cent pro Tuch) untermauert der Lebensmitteleinzelhändler seinen Anspruch, beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.
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