Wangels/Ostholstein (ots) -Das inhabergeführte Naturhotel nahe der Ostsee entwickelt sein Rückzugskonzept weiter: Kleine Teams verbinden Workshops und Klausurtagungen mit außergewöhnlichen Übernachtungen auf Höhe der Baumkronen.Das Ostsee Baumhaushotel (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/) erweitert sein Angebot für Strategiemeetings, Führungskräfte-Workshops und Team-Offsites. Drei Veranstaltungsräume, moderne Meeting- und Videokonferenztechnik sowie individuell abgestimmte Verpflegung ergänzen den Aufenthalt in den hochwertig ausgestatteten Baumhäusern. Damit entwickelt das kleine Naturhotel nahe der Ostsee seinen Leitgedanken weiter: Abstand zum Alltag schaffen, Zeit für Austausch ermöglichen und persönlichen Freiraum bewahren. Erste Führungskräfteveranstaltungen haben bereits stattgefunden.Das Angebot richtet sich an kleine Führungsteams, Projektgruppen und Unternehmen, die wichtige Themen außerhalb des Tagesgeschäfts bearbeiten möchten. Strategiemeetings, Klausurtagungen und Workshops lassen sich hier mit gemeinsamen Mahlzeiten, Gesprächen in der Natur und Übernachtungen im eigenen Baumhaus verbinden. Auch für Jahresauftaktmeetings 2027 werden individuelle Aufenthalte zusammengestellt.Gemeinsam arbeiten, mit Raum für RückzugDie Baumhaus-Lodges und Baumhaus-Lofts stehen auf Stelzen auf Höhe der Baumkronen am Rand eines Erlenbruchwaldes. Große Panoramafenster und eigene Terrassen öffnen den Blick über Wiesen und Felder. Ihre besondere Architektur, hochwertiges Mobiliar und eine Einrichtung im nordischen Stil verbinden außergewöhnliches Übernachten in der Natur (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/uebernachten-im-baumhaus/) mit Komfort und Privatsphäre.Für ein Offsite entsteht daraus ein Wechsel zwischen gemeinsamer Arbeit und persönlichem Freiraum: Besprechungen finden in den Veranstaltungsräumen statt, Gespräche können beim Spaziergang fortgesetzt werden, und nach dem gemeinsamen Tag stehen die eigenen Unterkünfte als Rückzugsorte zur Verfügung."Der Gedanke hinter unserem Baumhaushotel bleibt derselbe: Wir möchten Raum schaffen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen", sagt Oliver Jenny, Mitinhaber des Ostsee Baumhaushotels. "Diesen Rahmen entwickeln wir jetzt auch für kleine Teams weiter. Sie können gemeinsam an ihren Themen arbeiten und haben zugleich Platz für Gespräche, Pausen und persönlichen Rückzug."Drei Räume für Arbeit, Austausch und gemeinsame MahlzeitenIm ehemaligen Restaurant stehen drei Räume zur Verfügung, die flexibel für gemeinsame Arbeitsphasen, Workshops, Gesprächsrunden und Mahlzeiten genutzt werden können. Meetings und Workshops sind mit bis zu zwölf Personen möglich.Zur Ausstattung gehören eine Internetanbindung mit bis zu 1 Gbit/s und WLAN, ein Videokonferenzsystem sowie zwei 55-Zoll-Displays. Präsentationsmöglichkeiten über HDMI, USB-C und AirPlay, Flipcharts und Workshop-Materialien ergänzen die Ausstattung.Unternehmen gestalten ihre Inhalte selbst und können eigene Moderatorinnen, Trainer oder Coaches mitbringen. Das Hotel unterstützt bei der Abstimmung von Unterkunft, Verpflegung und organisatorischem Ablauf. Weitere Tagungsveranstaltungen finden während eines Offsites nicht parallel statt.Verpflegung passend zum TeamDie Mahlzeiten werden vor Ort vorbereitet und im Vorfeld auf die Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt. Möglich sind eine gemischte Küche sowie vegetarische und vegane Varianten. Umfang und Zeiten - vom Frühstück über die Pausenverpflegung bis zum gemeinsamen Abendessen - werden passend zum geplanten Tagesablauf vereinbart.Der eigene Essbereich bietet Gelegenheit, Gespräche außerhalb der Arbeitssitzungen fortzusetzen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.Austausch zwischen Meetingraum und NaturpfadZum Naturareal gehören Wiesen, Teiche, eine Streuobstwiese und ein rund zweieinhalb Kilometer langer Naturpfad. Teams können einzelne Gesprächsrunden oder Pausen nach draußen verlegen, ohne den Veranstaltungsort verlassen zu müssen. Sauna und Whirlpool im zentralen Natur-SPA (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/wellness-baumhaushotel) lassen sich nach Abstimmung in den Aufenthalt einbeziehen.Die Unterkünfte sind beheizt und ganzjährig nutzbar. Damit steht das Angebot auch für Klausurtagungen und Strategiemeetings in der ruhigeren Jahreszeit zur Verfügung. Eigene Küchen und WLAN ermöglichen darüber hinaus individuelle Workation-Aufenthalte.Weiterentwicklung eines persönlichen OrtesDas Gelände befindet sich seit rund 140 Jahren in Familienbesitz. Das ehemalige Bauernhaus wurde später als Dorfrestaurant und Treffpunkt genutzt. Heute entwickeln Tatjana Danz, Christian Theierl und Oliver Jenny den Ort als kleines Natur- und Boutiquehotel weiter.Mit dem Angebot für Führungsteams und Projektgruppen kommt eine Nutzung hinzu, die an die bestehende Philosophie anknüpft: persönliche Gastfreundschaft, ein überschaubarer Rahmen und Nähe zur Landschaft Ostholsteins.Das Ostsee Baumhaushotel liegt in Wangels, wenige Minuten von der Ostsee und rund 130 Kilometer von Hamburg entfernt. Angebote werden individuell nach Gruppengröße, Aufenthaltsdauer und gewünschtem Ablauf zusammengestellt.Weitere Informationen:Offsites und Strategiemeetings im Ostsee Baumhaushotel (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/offsite-im-baumhaushotel)Über das Ostsee BaumhaushotelDas Ostsee Baumhaushotel in Wangels/Ostholstein ist ein inhabergeführtes Naturhotel nahe der Ostsee. Als kleines Naturresort verbindet es besondere Übernachtungsmöglichkeiten mit moderner Architektur, hochwertiger Einrichtung und persönlicher Gastfreundschaft. Zur Anlage gehören 14 Baumhäuser - sieben Lodges und sieben Lofts - sowie zwei Tiny Houses. Ein weitläufiges Naturareal und der zentrale SPA-Bereich mit Sauna und Whirlpool ergänzen den ganzjährig möglichen Aufenthalt.Pressekontakt:Oliver JennyOstsee Baumhaus GmbH & Co. KGAlte Landstraße 1623758 Wangels / OstholsteinTelefon: +49 (0) 4382 / 356E-Mail: info@ostsee-baumhaus.deWebsite: https://www.ostsee-baumhaushotel.de/Original-Content von: Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181498/6381133