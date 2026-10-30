Frankfurt a. M. (ots) -Früher gehörte der Museumsbesuch zum Kulturprogramm einer Städtereise. Heute kann es genau umgekehrt sein: Spektakuläre Museen werden selbst zum Anlass, eine Reise zu unternehmen. Ob die Schätze Tutanchamuns in Kairo, moderne Kunst in Abu Dhabi oder die Film- und Bilderwelten von George Lucas in Los Angeles - außergewöhnliche Museumsprojekte verbinden weltberühmte Sammlungen mit spektakulärer Architektur und schaffen neue Reiseanreize. Die Luxusreisemarke FYNE Travel greift diese Entwicklung auf und zeigt, wie sich Kunst- und Kulturerlebnisse mit individuell gestalteten Reisen verbinden lassen.Besonders deutlich zeigt sich das Potenzial in Ägypten. Seit der Eröffnung des Grand Egyptian Museum nahe den Pyramiden von Gizeh beobachtet FYNE Travel eine deutlich gestiegene Nachfrage nach hochwertigen Reisen nach Kairo und Ägypten. Das weltweit größte Museum, das einer einzigen Zivilisation gewidmet ist, beherbergt mehr als 100.000 Artefakte, darunter die vollständige Sammlung der Grabbeigaben Tutanchamuns. Doch nicht nur die Exponate ziehen Besucher an: Die monumentale Architektur, großzügige Ausstellungsräume und der Blick auf die Pyramiden machen bereits das Gebäude zu einer Attraktion.Kairo: Auf den Spuren der PharaonenWie eindrucksvoll das neue Museum ist, konnten FYNE-Reiseexperten kürzlich bei einer Seminarreise nach Kairo selbst erleben. Besonders die aufwendige Inszenierung der Exponate und die mehr als 5.000 Objekte aus dem Grab Tutanchamuns hinterließen bleibende Eindrücke. Für anspruchsvolle Reisende lässt sich der Museumsbesuch beispielsweise mit privaten archäologischen Führungen, einer exklusiven Nilkreuzfahrt auf einem Schiff von Oberoi und einem Aufenthalt im The St. Regis Cairo verbinden."Wir beobachten, dass außergewöhnliche Museen zunehmend selbst zum Reiseanlass werden. Unsere Gäste möchten nicht nur berühmte Kunstwerke sehen, sondern tief in die Geschichte und Kultur eines Landes eintauchen. Gerade in Kombination mit privaten Führungen und besonderen Reiseerlebnissen entstehen daraus Reisen, die weit über einen klassischen Museumsbesuch hinausgehen", sagt Jacqueline Wobedo von FYNE Travel by Merkana Reisen aus Remscheid.Abu Dhabi: Ein neues Wahrzeichen für die KunstweltEin weiteres Beispiel für diese Entwicklung entsteht auf Saadiyat Island in Abu Dhabi. Am 11. Dezember 2026 soll dort das Guggenheim Abu Dhabi eröffnen. Der vom Architekten Frank Gehry entworfene Museumsbau mit seinen markanten, skulpturalen Formen dürfte schon aufgrund seiner Architektur zu einer neuen Sehenswürdigkeit werden. Im Mittelpunkt der Sammlung steht moderne und zeitgenössische Kunst mit einem besonderen Fokus auf Westasien, Nordafrika und Südasien. FYNE Travel verbindet einen Besuch beispielsweise mit dem nahe gelegenen Louvre Abu Dhabi und einem Aufenthalt im Jumeirah Saadiyat Island Resort. Eine ungewöhnliche Perspektive auf die Kunst bietet dort auch eine Kajaktour rund um den Louvre.London: Wo Mode, Design und Kunst zusammenkommenMit dem im April 2026 eröffneten V&A East Museum hat auch London einen neuen Anziehungspunkt für Kulturreisende erhalten. Im Queen Elizabeth Olympic Park widmet sich das Museum der Verbindung von Kunst, Mode, Design, Architektur und gesellschaftlichem Wandel. Mehr als 500 Objekte aus unterschiedlichen Epochen und Disziplinen zeigen, wie Kreativität den Alltag prägt. Für Gäste von FYNE Travel lässt sich der Besuch mit privaten Galerie- und Shopping-Erlebnissen, der Londoner Restaurantszene und einem Aufenthalt im individuell gestalteten Ham Yard Hotel in Soho kombinieren.Los Angeles: Von der Leinwand ins MuseumIn Los Angeles sorgt seit September 2026 das Lucas Museum of Narrative Art für Aufmerksamkeit. Das von Star-Wars-Schöpfer George Lucas und seiner Frau Mellody Hobson gegründete Museum widmet sich der Kunst des visuellen Erzählens - von historischen Gemälden und Illustrationen bis zu Comics und Film. Schon der futuristisch anmutende, organisch geformte Bau des Architekten Ma Yansong ist ein Blickfang. FYNE Travel kombiniert den Museumsbesuch beispielsweise mit Einblicken in die Film- und Kunstszene von Los Angeles, exklusiven Weinverkostungen und einem Aufenthalt im Nobu Ryokan Malibu direkt am Pazifik.Für FYNE Travel liegt der Reiz dieser neuen Museumsdestinationen nicht allein in den Ausstellungen. "Entscheidend ist vielmehr, was sich rund um den Museumsbesuch erleben lässt: die Geschichte Ägyptens bei privaten Führungen, die zeitgenössische Kunstszene Abu Dhabis, Londons kreative Vielfalt oder die Filmkultur Kaliforniens. So wird aus einem Museumsbesuch der Ausgangspunkt für eine außergewöhnliche Reise", so Jacqueline Wobedo.Über FYNE TravelFYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170/5672100Original-Content von: FYNE Travel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181527/6381131