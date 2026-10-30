In Stuttgart-Mühlhausen entsteht Deutschlands größtes Solarfaltdach. Mit 2,7 MW Leistung ist die im Bau befindliche Photovoltaik-Anlage laut der Stadt Stuttgart auch die bisher größte in der Landeshauptstadt. Sie soll im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen. Das größte Solarfaltdach Deutschlands wird derzeit im Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen gebaut. Es wird zugleich die größte Photovoltaik-Anlage in Stuttgart werden. Das Faltdach ist so groß wie zwei Fußballfelder - es überspannt die gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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