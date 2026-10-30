Lediglich 3,1 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind vollumfänglich darauf vorbereitet, im Spannungs- oder Verteidigungsfall einen wirksamen Beitrag zur Landesverteidigung zu leisten. Das zeigt eine gemeinsame Erhebung der Management- und IT-Beratung MHP und des Zentrums Nachhaltige Transformation der Berliner Quadriga Hochschule.
Das Ergebnis offenbart eine eklatante Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität: 86 Prozent der befragten Betriebe erklärten sich grundsätzlich bereit, Kapazitäten für die Landesverteidigung bereitzustellen. Die tatsächliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das Ergebnis offenbart eine eklatante Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität: 86 Prozent der befragten Betriebe erklärten sich grundsätzlich bereit, Kapazitäten für die Landesverteidigung bereitzustellen. Die tatsächliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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