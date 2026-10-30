

EQS-Media / 30.10.2026 / 13:48 CET/CEST

Operatives EBITDA nunmehr zwischen -1,0 und 2,0 Mio. EUR erwartet (bisher: -1,5 bis 1,5 Mio. EUR) - geringere Marketingausgaben bei reduziertem Neukundenziel

Umsatzspanne auf 65 bis 70 Mio. EUR angepasst (bisher: 67 bis 72 Mio. EUR) - geringerer Beitrag neuer Kunden und etwas schwächere Umsatzentwicklung im Media-Geschäft

Neukundenziel für 2026 auf ca. 55.000 gesenkt (bisher: ca. 100.000) - branchenweite Zurückhaltung bei Depoteröffnungen seit dem Frühjahr; Nachfragewelle zum Altersvorsorgedepot wird ab Januar 2027 erwartet

SMARTBROKER+ in den vergangenen Monaten umfassend ausgebaut: SMARTBROKER+ Trader, erweiterte Chart- und Orderfunktionen, neues Dashboard, Vollmachten



Berlin, 30. Oktober 2026 - Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) hat heute per Ad-hoc-Mitteilung ihre mit Ad-hoc-Mitteilung vom 25. Februar 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Vorstand hebt die Spanne für das operative EBITDA* an, passt die Umsatzspanne leicht nach unten an und reduziert das Ziel für die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden beim Online-Broker SMARTBROKER+ deutlich. Hintergrund ist ein seit dem Frühjahr spürbar verhaltenes Marktumfeld für Depoteröffnungen in Deutschland, das die gesamte Branche betrifft - bei einer Handelsaktivität der bestehenden Kundschaft, die sich nach einem außergewöhnlich starken ersten Quartal zwar beruhigt hat, aber weiterhin auf hohem Niveau liegt.

Kennzahl 2026 Bisherige Prognose Angepasste Prognose Umsatz (Gruppe) 67 bis 72 Mio. EUR 65 bis 70 Mio. EUR Operatives EBITDA* -1,5 bis 1,5 Mio. EUR -1,0 bis 2,0 Mio. EUR Neukunden SMARTBROKER+ (brutto) ca. 100.000 ca. 55.000 * Operatives EBITDA: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen nach Kundenakquisekosten.



Weniger Neukunden, weniger Akquisitionskosten - Ergebnisspanne steigt

Die Anhebung der EBITDA-Spanne auf -1,0 bis 2,0 Mio. EUR ist unmittelbare Folge des reduzierten Neukundenziels: Die Gesellschaft wird im laufenden Jahr deutlich weniger für Marketing und Kundenakquise aufwenden als ursprünglich geplant, da sie in einem Umfeld zurückhaltender Nachfrage kein Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einkauft. Die Handelsaktivität der bestehenden Kundschaft gleicht auf der Umsatzseite einen Teil der Erlöse aus, die durch die nicht gewonnenen Neukundinnen und -kunden fehlen: Nach einem außergewöhnlich starken ersten Quartal hat sich das Handelsgeschehen seither beruhigt, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau - im ersten Halbjahr 2026 wickelte SMARTBROKER+ mit 4,7 Millionen Trades rund 60 Prozent mehr Transaktionen ab als im Vorjahreszeitraum. Hinzu kommt eine etwas schwächer als erwartete Umsatzentwicklung im Media-Geschäft. In Summe ergibt sich daraus die Anpassung der Umsatzspanne auf 65 bis 70 Mio. EUR.



Neukundengewinnung: Marktphänomen, nicht Produktfrage

Seit April 2026 beobachtet die Gesellschaft eine ausgeprägte Zurückhaltung bei der Eröffnung neuer Depots. Das geopolitisch belastete Umfeld seit Anfang März hat die Bereitschaft vieler Menschen, den Einstieg in die Wertpapieranlage zu wagen, erkennbar gedämpft - ein Muster, das sich branchenweit bei Online-Brokern in Deutschland zeigt. Bemerkenswert ist dabei die Zweiteilung: Wer bereits investiert ist, handelt weiterhin auf hohem Niveau; wer noch nicht investiert ist, wartet ab.

Diese Zurückhaltung hat sich auch nach dem Ende der Sommerferien und nach der Vorstellung der Konditionen für das Altersvorsorgedepot im September nicht aufgelöst. Das Altersvorsorgedepot ist medial und politisch stark präsent, viele Interessierte verschieben die konkrete Entscheidung jedoch auf den Start der staatlichen Förderung im Januar 2027. Der Vorstand geht daher nicht mehr von einem deutlichen Anstieg der Neukundenzahlen bis zum Jahresende aus, sondern von einer weitgehend linearen Entwicklung mit einem leichten saisonalen Anstieg im vierten Quartal. Auf dieser Basis erwartet die Gesellschaft für 2026 rund 55.000 neue Kundinnen und Kunden (erstes Halbjahr: rund 31.000).



Plattform in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut

Die Gesellschaft hat die Phase geringerer Akquisitionsdynamik konsequent genutzt, um SMARTBROKER+ für die kommende Nachfragewelle auszubauen. Allein seit dem Sommer wurden unter anderem folgende Neuerungen ausgerollt: SMARTBROKER+ Trader: professionelles Handelsfrontend für den Desktop mit Realtime-Kursen, Charts und direkter Orderaufgabe - vollständig in den bestehenden Zugang integriert, seit 5. Oktober für alle Kundinnen und Kunden verfügbar

professionelles Handelsfrontend für den Desktop mit Realtime-Kursen, Charts und direkter Orderaufgabe - vollständig in den bestehenden Zugang integriert, seit 5. Oktober für alle Kundinnen und Kunden verfügbar Erweiterte Chart-Funktionen: Realtime-, Volumen- und Benchmark-Charts sowie ein neuer Wertentwicklungschart

Realtime-, Volumen- und Benchmark-Charts sowie ein neuer Wertentwicklungschart Vollständige Abdeckung aller Ordertypen der angebundenen Börsenplätze und konsistentere Kursdaten

der angebundenen Börsenplätze und konsistentere Kursdaten Relaunch des Dashboards mit zahlreichen Design-Optimierungen, überarbeiteter Sparplanansicht und Orderbuch sowie neuer Dividendenübersicht

mit zahlreichen Design-Optimierungen, überarbeiteter Sparplanansicht und Orderbuch sowie neuer Dividendenübersicht Vollmachten für Depots sowie eine Guided Tour nach dem Onboarding

für Depots sowie eine Guided Tour nach dem Onboarding Erweiterte Push-Benachrichtigungen (eventbasiert, z. B. bei Dividenden) und Bonus-Codes für Kampagnen Parallel sind die Voranmeldung für das Altersvorsorgedepot und die zugehörige Landingpage live. Bestandskundinnen und -kunden können das Altersvorsorgedepot bereits heute in der App beantragen, sodass es mit Start der staatlichen Förderung am 1. Januar 2027 unmittelbar nutzbar ist.



Ausblick: Altersvorsorgedepot als Wachstumstreiber 2027

Der Vorstand sieht die Gesellschaft für den Start des Altersvorsorgedepots gut aufgestellt: Die Konditionen - keine Depot-, Sparplan- und Smartbroker-Ordergebühren bei Ausführung über gettex sowie eine ETF-Kostenerstattung im Standarddepot - zählen zu den günstigsten im Markt, die Plattform ist technisch vorbereitet, die Finanzierung des Wachstums ist über die im August gesicherte Betriebsmittelkreditlinie über bis zu 20 Mio. EUR abgesichert. Die Branche rechnet für 2027 mit mehreren Millionen neuer Altersvorsorgeverträge; die Gesellschaft erwartet, dass sich die derzeit aufgestaute Nachfrage ab Januar 2027 in Depoteröffnungen übersetzt.

"Das Jahr 2026 zeigt zwei Seiten, und beide sind für den Kapitalmarkt relevant", sagt André Kolbinger, CEO der Smartbroker Holding AG. "Auf der einen Seite eröffnen in Deutschland seit dem Frühjahr schlicht weniger Menschen ein Depot - nicht nur bei uns, sondern im gesamten Markt. Darauf reagieren wir konsequent: Wir kaufen in diesem Umfeld kein Wachstum zu überhöhten Kosten ein, sondern fahren die Marketingausgaben zurück - deshalb können wir die Ergebnisspanne anheben. Auf der anderen Seite handeln unsere Bestandskunden weiterhin auf hohem Niveau und fangen einen Teil des Umsatzes auf, der uns durch die fehlenden Neukunden entgeht. Die Zeit haben wir genutzt, um das Produkt so stark zu verbessern wie nie zuvor. Wenn die Nachfrage zurückkommt, und mit dem Altersvorsorgedepot wird sie das, treffen die Kunden auf die beste Plattform, die SMARTBROKER+ je hatte."

Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, ergänzt: "Unsere Kunden handeln weiterhin sehr aktiv, und mit dem SMARTBROKER+ Trader, den neuen Charts und dem vollständigen Orderangebot geben wir ihnen genau die Werkzeuge dafür. Beim Altersvorsorgedepot sehen wir ein enormes Interesse, aber viele wollen verständlicherweise erst loslegen, wenn die Förderung tatsächlich fließt. Darauf sind wir vorbereitet: Wer sich jetzt registriert, startet am 1. Januar 2027 vom ersten Tag an."

Die Ad-hoc-Mitteilung vom heutigen Tag sowie weitere Informationen stehen unter https://smartbroker-holding.de/investor-relations zur Verfügung.



Über die Smartbroker Holding AG

Die Smartbroker Gruppe betreibt mit SMARTBROKER+ einen Online-Broker, der das Produktspektrum klassischer Broker mit den günstigen Konditionen der Neobroker verbindet, sowie vier reichweitenstarke Finanzportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ariva.de). Mit über 30 Handelsplätzen, einem breiten Angebot an Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivaten und Kryptowerten sowie mehr als 285.000 Kundinnen und Kunden zählt SMARTBROKER+ zu den führenden Online-Brokern in Deutschland. Die Smartbroker Holding AG ist im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart sowie bei Tradegate notiert.

ISIN: DE000A2GS609 | WKN: A2GS60 | Ticker: SB1



Kontakt: Investor Relations & Presse | Smartbroker Holding AG | Ritterstraße 11, 10969 Berlin | presse@smartbroker-holding.de

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Vorstands beruhen. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Kapitalmärkte, des Kundenverhaltens und der regulatorischen Rahmenbedingungen. Die tatsächliche Entwicklung kann von den geäußerten Erwartungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Alle Angaben zu 0-€-Konditionen verstehen sich zzgl. marktüblicher Spreads und etwaiger Zuwendungen; maßgeblich ist das Preis-Leistungs-Verzeichnis.







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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen



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