In diesem Jahr haben wir insbesondere an den US-Aktienmärkten immer wieder große Rotationsbewegungen gesehen. Schwächelten die KI-Aktien, konnten andere Sektoren wie Versorger oder Pharma punkten. So richtig Geld wurde dabei nicht aus den Märkten abgezogen. Pharma-Titel könnten zu den großen Gewinnern zählen, falls es in den großen Indizes mal richtig kracht. Ein Ende des KI-Booms beispielsweise wäre ein Desaster für Anleger und Börsianer. Wer sich sukzessive defensiver aufstellen will, sollte sein Portfolio mit Gesundheitsaktien aufrüsten. In der Vergangenheit hat sich diese Strategie jedenfalls oft bewährt. Heute blicken wir deshalb auf die Aktien von Formycon, Eli Lilly und GSK.
Enthaltene Werte: DE000A1EWVY8,US5324571083,GB00BN7SWP63Den vollständigen Artikel lesen ...
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