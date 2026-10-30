Die Aixtron-Aktie gerät am Freitag wieder unter Druck und verliert zuletzt fast 4 Prozent auf 32,80 Euro. Erst am Vortag war das Papier nach Quartalszahlen um 8,5 Prozent nach oben gesprungen, gleich zwei Analystenhäuser haben ihre Einstufung angehoben. Wiegt die branchenweite Tech-Schwäche schwerer als die verbesserten Aussichten im operativen Geschäft? Zwei Hochstufungen an einem Tag Michael Kuhn von der Deutschen Bank hat die Aixtron-Papiere auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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