Die Eli Lilly-Aktie setzte am gestrigen Donnerstag mit einem Kursgewinn von fast +7% ihre atemberaubend gute Performance der letzten Monate fort und stieg auf ein neues Allzeithoch. Was treibt den Kurs des US-Pharmariesen in immer neue Höhen und ist jetzt zu spät für einen Kauf? Die Erwartungen pulversiert Auslöser des gestrigen Kursgewinns und des Sprungs der Eli Lilly-Aktie auf ein neues Allzeithoch waren sensationell gute Quartalszahlen mit denen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de