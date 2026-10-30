Wieso zeigen Stromnetze jede Minute eine kurze Spitze im Strombedarf? Ein Team um Dirk Witthaut vom Forschungszentrum Jülich konnte nun zeigen, dass große Batteriespeicher durch ihre regelmäßigen Leistungsabfragen dafür verantwortlich sind. Der größte deutsche Übertragungsnetzbetreiber Tennet Germany hat über mehrere Jahre beobachtet, dass die Frequenz im europäischen Stromnetz alle 60 Sekunden kurzzeitig absinkt. Die Abweichungen waren zwar nicht sicherheitskritisch, aber deutlich messbar und ungewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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