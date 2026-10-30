Die Bayer-Aktie steht am Freitag deutlich im Plus. Grund ist ein wichtiger Erfolg im jahrelangen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Eine Jury in St. Louis hat die Klagen von drei Frauen gegen Bayer einstimmig abgewiesen.Erster Prozess gewonnen Es ist der erste Glyphosat-Prozess, den Bayer seit dem wichtigen Urteil des US-Supreme-Court im Juni gewonnen hat. Die Klägerinnen hatten argumentiert, dass Roundup fehlerhaft entwickelt worden sei und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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