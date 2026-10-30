Im europäischen Ausland hat Vattenfall das Konzept bereits mehrfach umgesetzt - nun konnte der Energiekonzern auch in Deutschland sein ersten Hybridpark in Deutschland in Betrieb nehmen. In Hommerdingen-Biesdorf in der Verbandsgemeinde Südeifel hat das Unternehmen dabei einen Windpark mit 17 Megawatt und ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 7,6 Megawatt Leistung kombiniert. Beide Anlagen teilen sich einen Netzanschluss, wie Vattenfall am Freitag mitteilte. Sie sind an das Verteilnetz von Westnetz angeschlossen. Bei dem umgesetzten Konzept werde der Solarpark technisch wie eine weitere Windkraftanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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