Bern - Der bundeseigene Rüstungsbetrieb Ruag MRO hat geschäftliche Ungereimtheiten untersuchen lassen. Der Bericht nennt eine ganze Reihe strafrechtlich relevanter Vorfälle. Mehrere Strafverfahren laufen. Zehn Personen sollen insgesamt 51 Millionen Euro Schadenersatz leisten. Die Ruag MRO veröffentlichte am Freitag den in ihrem Auftrag von der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey erstellten Untersuchungsbericht. Unter die Lupe nahm die Kanzlei die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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