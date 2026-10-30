Bern - Marktmieten für Wohnungen und die Preise für Mehrfamilienhäuser sind im dritten Quartal weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Preisniveau schweizweit damit zum Teil deutlich höher. Für Büromieten zahlt man hingegen weniger als vor einem Jahr. Gemäss einer am Freitag veröffentlichten Auswertung von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) stiegen die Marktmieten für neu abgeschlossene Mietverträge in der Periode von Juli bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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