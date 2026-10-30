FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Amazon von 335 auf 325 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS sei auf Kurs, schrieb Ingo Wermann am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die negative Kursreaktion hält er nicht für gerechtfertigt, der Markt bewerte Timing-Effekte über./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0231351067
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