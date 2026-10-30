Die Vonovia-Aktie hat den nächsten heftigen Rückschlag bereits hinter sich und notiert nach einer ersten Gegenbewegung aktuell bei 16,26 €. In meiner Analyse vom Dienstag hatte ich nach dem gescheiterten Befreiungsversuch vor weiteren Verlusten bis in den Bereich um 15,30 € gewarnt. Genau dieses Szenario trat gestern ein, als die Papiere infolge einer enttäuschenden Unternehmensprognose bis auf 15,26 € abstürzten und damit die tiefsten Kursregionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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