Ein PDF-Reader hat zahlreiche Android-User:innen hinters Licht geführt. Neben den versprochenen Features landete auch Malware auf ihren Smartphones. Welche Schäden die Fake-App dabei anrichten konnte. Wenn es Malware in den Google Play-Store schafft, verschleiert sie ihre wahren Absichten meist perfide. So wurde erst kürzlich ein Fake-Whatsapp von mehr als einer halben Million Android-User:innen heruntergeladen. Im Falle eines vermeintlichen PDF-Readers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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