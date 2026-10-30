Bei SFC Energy läuft es derzeit auf Hochtouren. Der Brennstoffzellenspezialist profitiert massiv von der steigenden Nachfrage nach mobiler Energieversorgung im Verteidigungsbereich. Besonders das Geschäft in der Ukraine entwickelt sich zum Wachstumsmotor. Nach neun Monaten 2026 steht ein Umsatzplus von fast 30 Prozent in den Büchern, während sich das operative Ergebnis mehr als verdreifacht hat. Jetzt hebt der Vorstand bereits zum wiederholten Mal die Gewinnprognose an. Für die SFC Energy Aktie könnte das eine interessante Ausgangslage schaffen. Allerdings gibt es beim Blick auf das vierte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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