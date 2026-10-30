Intel-Crash, Amazon-Kursrutsch: Was nun? Die Lage im Tech-Sektor!
© 2026 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|214,25
|214,55
|15:41
|214,40
|214,45
|15:41
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:35
|Stocks Fall Sharply on Intel and Amazon Sell-offs and Crypto Heist
|15:34
|Amazon Q3 Revenues Miss Estimates, AWS Growth Hits Near 5-Year High
|15:30
|Intel-Crash, Amazon-Kursrutsch: Was nun? Die Lage im Tech-Sektor!
|Intel-Crash, Amazon-Kursrutsch: Was nun? Die Lage im Tech-Sektor
► Artikel lesen
|15:27
|Amazon stock falls: why analysts are saying its a buying opportunity
|15:27
|Nasdaq opens 2% lower as Amazon and Intel selloff deepens AI spending concerns
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:35
|Stocks Fall Sharply on Intel and Amazon Sell-offs and Crypto Heist
|15:30
|Intel-Crash, Amazon-Kursrutsch: Was nun? Die Lage im Tech-Sektor!
|Intel-Crash, Amazon-Kursrutsch: Was nun? Die Lage im Tech-Sektor
► Artikel lesen
|15:30
|QUICK SPARK: Intel Stock Drops 28%, Eyes Worst Day Since July 1974
|15:27
|Speicherschock: Intel-Aktie stürzt zweistellig ab
|Knappe RAM-Bausteine verteuern Computer, Käufer halten sich zurück. Diese Flaute drückt die Prognose zum Jahresende weit unter die Schätzungen von Analysten. Die Aktie verliert hierzulande über 14 Prozent...
► Artikel lesen
|15:27
|Nasdaq opens 2% lower as Amazon and Intel selloff deepens AI spending concerns
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|214,50
|+5,20 %
|INTEL CORPORATION
|60,21
|-12,01 %