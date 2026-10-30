Eine Kapitalerhöhung bei einem marktengen Spezialwert und dann auch noch aus dem Immobiliensektor: Das wird sicher kein Selbstläufer, was die Beno Holding da vorhat. Noch bis zum 9. November 2026 läuft die Bezugsfrist für die bis zu 674.188 neuen Aktien zu einem Ausgabekurs von 6,50 Euro. Bei voller Platzierung würden dem Unternehmen damit brutto knapp 4,4 Mio. Euro zufließen und die gesamte Zahl an Aktien um etwa 20 Prozent erhöhen. Technisch entspricht das einem Bezugsrecht im Verhältnis 5:1. Das heißt: Je 5 Beno-Aktien im Depot berechtigen zum Bezug einer jungen Aktie für 6,50 Euro. Bei einem Aktienkurs von gegenwärtig 6,20 Euro ist das zunächst einmal ein unvorteilhaftes Geschäft. Doch bei genauerem Hinsehen findet boersengefluester.de die Transaktion durchaus charmant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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