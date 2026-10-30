Wer die Nachrichten der vergangenen Wochen verfolgt hat, könnte meinen, die deutsche Solarbranche stehe vor einem großen Einbruch. Ich erlebe den Markt allerdings anders. Die Nachfrage ist vielerorts hoch, die Auftragsbücher zahlreicher Installateure sind voll. Und ich bin überzeugt, dass sich Photovoltaik auch im kommenden Jahr noch rechnen wird. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte sich die Investition 2027 sogar mehr lohnen als heute. Entscheidend ist, dass wir den Menschen erklären, worauf sie zukünftig achten müssen. Die Insolvenzen erzählen vor allem etwas über die Vergangenheit Insolvenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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