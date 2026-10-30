Köln (ots) -MTR Legal zählt zu den ausgezeichneten UnternehmenDie Ergebnisse der Untersuchung "Beste Arbeitgeber 2026" wurden am 28. Oktober 2026 im Handelsblatt veröffentlicht. Die Vergleichsgruppe umfasste 1.612 Unternehmen. Durchgeführt wurde die Studie in Zusammenarbeit mit SWI Human Resources.Im Rahmen der Studie wurden unter anderem Arbeitsumfeld und Digitalisierung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsmodelle, Familienfreundlichkeit sowie Unternehmens- und Führungskultur betrachtet. Die Untersuchung basiert auf Angaben der teilnehmenden Unternehmen in einem Online-Selbst-Audit mit anschließender Plausibilitätsprüfung. MTR Legal gehört zu den ausgezeichneten Arbeitgebern 2026.Mitarbeiterorientierung und Zusammenarbeit im KanzleialltagMTR Legal setzt auf eine Unternehmenskultur, die von Respekt, offener Kommunikation und Eigenverantwortung geprägt sein soll. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und fachlicher Austausch sind wichtige Bestandteile der Zusammenarbeit. Die Kanzlei möchte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Raum geben, eigene Ideen einzubringen und sich beruflich weiterzuentwickeln.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Digitale Arbeitsabläufe und moderne Kommunikationsstrukturen sollen administrative Prozesse vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams unterstützen. Zugleich verfolgt MTR Legal das Ziel, berufliche Anforderungen und individuelle Lebenssituationen angemessen zu berücksichtigen.Auszeichnung als Anerkennung für das TeamMTR Legal verbindet die Auszeichnung mit einem ausdrücklichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Engagement und ihre fachliche Kompetenz prägen die Kanzlei und ihre tägliche Mandatsarbeit.Bereits 2025 erhielt MTR Legal das kununu-Siegel "Top Rated Gehaltszufriedenheit". Die Handelsblatt-Auszeichnung ergänzt diese frühere Anerkennung.Über MTR Legal RechtsanwälteMTR Legal Rechtsanwälte ist eine international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Köln und weiteren Kanzleistandorten in Deutschland und Europa. Die Kanzlei berät Unternehmen und Privatpersonen unter anderem im Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht sowie in weiteren wirtschaftsrechtlichen Bereichen. Internationale Mandate begleitet sie auch im Austausch mit Netzwerkpartnern.Pressekontakt:MTR Legal RechtsanwälteMark Wolfmark.wolf@mtrlegal.com+49 221 9999220Original-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/6381255