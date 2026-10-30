Volkswagen legt den vollelektrischen Golf vorerst auf Eis. Nach einem Quartalsverlust von 5,8 Milliarden Euro fehlt Geld für weitere Entwicklungsschritte. Trotzdem hält sich das Vorzugspapier leicht im Plus.In Wolfsburg stehen die Arbeiten am Hoffnungsträger still. Volkswagen setzt die Entwicklung des künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend aus - so lange, bis die nötigen Investitionen sicher finanziert werden können. An der Börse löst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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