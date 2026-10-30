Enttäuschende Bilanzen von Intel und Amazon drücken Frankfurts Leitindex zum Wochenschluss ins Minus. Chipwerte wie Infineon verlieren deutlich, Siemens Energy gibt sogar noch kräftiger nach. Trotzdem bleibt unterm Strich rund 2,7 Prozent Wochenplus. Anleger rätseln, ob Geld nun zurück Richtung Wall Street wandert - und blicken gespannt auf US-Wahl sowie Ölpreis.Vier Gewinntage am Stück, dann holt der Tech-Frust aus Übersee den DAX ein. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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