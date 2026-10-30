Milliardeninvestitionen für KI-Rechenzentren sowie eine verhaltene Weihnachtsprognose belasten den Onlinehändler. Zugleich beschleunigt seine Cloudsparte AWS ihr Wachstum spürbar. Viele Aktionäre sehen darin mehr Stärke als Risiko, während Nasdaq-Werte weiter unter Druck stehen.Vorbörslich stand bei Amazon noch ein Minus von gut 7 Prozent auf der Tafel, im regulären US-Handel ist davon nicht einmal die Hälfte übrig. Zuletzt kostete die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de