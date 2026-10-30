Eine Modernisierung von Betrieb und Planung kann die bis 2045 veranschlagten Ausbaukosten für Deutschlands Verteilnetze um rund ein Viertel senken. Dies ist die Kernaussage einer Studie von Agora Energiewende, die vor dem Hintergrund der für Anfang November geplanten Vorlage der Ausbaupläne durch die Verteilnetzbetreiber erstellt wurde. Rund 250 Milliarden Euro koste der Verteilnetzausbau bis 2045, wenn die Betreiber weiter wie bisher planen und bauen, heißt es dazu von Agora. Die Studie zeige, dass sich diese Kosten um mehr als ein Viertel reduzieren ließen, "wenn innovative Betriebsmöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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