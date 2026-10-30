Erweiterte Handelsmöglichkeiten für Intraday- und Optionsgeschäfte in Verbindung mit niedrigeren Provisionen für Optionen und Aktien in den Niederlanden und im EWR

TradeStation Europe B.V. ("TradeStation Europe"), die kürzlich zugelassene europäische Broker-Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. ("TradeStation"), gab heute eine Reihe von Produktaktualisierungen bekannt. Dazu gehören der Optionshandel außerhalb der regulären Handelszeiten sowie niedrigere Kursgebühren für Optionen und Aktien, neue Spreads für Einzelaktienoptionen und ein erweiterter Intraday-Handel, um das Angebot für Privatanleger und institutionelle Händler in den Niederlanden und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu verbessern.

Der Optionshandel mit verlängerten Handelszeiten ist nun verfügbar. Kunden können berechtigte Aktienoptionen während einer Vorbörsensitzung von 7:30 Uhr bis 9:25 Uhr ET sowie während einer verlängerten Nachbörsensitzung von 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr ET handeln.

Die Einführung folgt auf die von Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE) vor Kurzem verlängerten Handelszeiten für Optionen auf 24 einzelne Aktien und ETFs, wodurch der Zugang zu einigen der am aktivsten gehandelten und liquidesten Einzelaktienoptionen außerhalb der regulären US-Handelszeiten erweitert wird.

Durch diese Erweiterung wird der Zugang über die üblichen Handelszeiten hinaus erweitert, wodurch aktive Händler mehr Spielraum erhalten, um auf Gewinnbekanntgaben vor Börsenbeginn, die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, geopolitische Entwicklungen über Nacht und andere Ereignisse zu reagieren, die die Marktstimmung vor und nach der regulären Handelssitzung beeinflussen können. Die zusätzlichen Handelsfenster bieten den Kunden zudem mehr Möglichkeiten, Risiken zu steuern, Positionen abzusichern und ihre Strategien an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

Das Update umfasst auch Folgendes:

Optionsspreads auf einzelne Aktien Kunden in Europa können nun zusätzlich zum bestehenden Zugang zu Ein-Leg-Optionen auch Multi-Leg-Optionsspread-Strategien auf einzelne Aktien erstellen

Kunden in Europa können nun zusätzlich zum bestehenden Zugang zu Ein-Leg-Optionen auch Multi-Leg-Optionsspread-Strategien auf einzelne Aktien erstellen Längerer Intraday-Zugang Aktive Händler verfügen über umfassendere Möglichkeiten für den Intraday-Handel mit Aktien, Optionen und Futures sowie über reduzierte Margenanforderungen* bei Intraday-Futures-Geschäften

Aktive Händler verfügen über umfassendere Möglichkeiten für den Intraday-Handel mit Aktien, Optionen und Futures sowie über reduzierte Margenanforderungen* bei Intraday-Futures-Geschäften Geringere Provisionen für Optionen für Optionen fallen nun $0,60 pro Vertrag an

für Optionen fallen nun $0,60 pro Vertrag an Geringere Provisionen für Aktien es fallen nun $0,005 pro Aktie an

"Diese Neuerungen setzen eine Reihe von Produktverbesserungen fort, die seit der Aufnahme des Betriebs von TradeStation Europe im Juni 2026 als voll lizenziertes, der MiFID unterliegendes Wertpapierunternehmen unter der Aufsicht der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AFM) eingeleitet wurden", sagte Peter Comstock, President of TradeStation Europe. "Wir haben schnell gehandelt, um unseren Kunden den Optionshandel mit verlängerten Handelszeiten anzubieten, sobald Cboe diesen verfügbar gemacht hat. Händler in Europa verdienen den umfassendsten Zugang zu den US-Märkten, und unsere Kunden verfügen nun über mehr Flexibilität, um zu reagieren, Risiken zu steuern und bereits früher am Tag zu handeln. Damit setzt TradeStation Europe seine Mission fort, das ideale Tor zu den in den USA notierten Märkten für europäische Institutionen und erfahrene Händler zu sein."

TradeStation Europe bietet Zugang zu den US-Märkten für Aktien, Optionen, Futures und Future-Optionen und wird durch lokale, mehrsprachige Support- und Compliance-Teams unterstützt. Weitere Informationen zu TradeStation Europe und zur Kontoeröffnung finden Sie unter: tradestation.eu.

*Der Handel mit Futures ist nicht für alle Anleger geeignet. Beachten Sie die Hinweise zu den Risiken von Terminkontrakten unter der Kundenvereinbarung für Futures TradeStation.eu/important-information/. Der Margin-Handel ist mit Risiken verbunden, und es ist wichtig, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen, bevor Sie auf Margin handeln. Im Margin Disclosure Statement werden viele dieser Risiken dargelegt, unter anderem, dass Sie mehr Geld verlieren können, als Sie auf Ihr Margin-Konto eingezahlt haben; dass Ihre Wertpapierfirma den Verkauf von Wertpapieren in Ihrem Konto erzwingen kann; dass Ihre Wertpapierfirma Ihre Wertpapiere verkaufen kann, ohne Sie zu kontaktieren und dass Sie bei einem Margin Call keinen Anspruch auf eine Fristverlängerung haben. Lesen Sie das Margin Disclosure Statement unterTradeStation.eu/MarginDisclosure/.

Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger geeignet. Ihr Antrag auf Eröffnung eines Kontos bei TradeStation Europe Securities zum Handel mit Optionen wird unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, einschließlich Ihrer Handelserfahrung, geprüft und genehmigt oder abgelehnt. Lesen Sie die Hinweise zu den Risiken von Optionen, die in der Kundenvereinbarung für Aktien unter TradeStation.eu/important-information/. Es können Gebühren anfallen. Besuchen Sie TradeStation.eu/Pricing, um sich im Detail über Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit Optionen und Aktienhandel zu informieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sei es die tatsächliche oder die durch historische Strategietests ermittelte ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder den zukünftigen Erfolg. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust in Höhe Ihrer gesamten Anlage oder darüber hinaus erleiden, unabhängig davon, mit welcher Anlageklasse Sie handeln (Aktien, Optionen oder Terminkontrakte). Daher sollten Sie kein Geld anlegen oder riskieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Der Online-Handel ist nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Handel mit einer Anlageklasse müssen Kunden die entsprechenden Risikohinweise lesen, die in den Kundenvereinbarungen unterTradeStation.eu/important-information/ zu finden sind. Der Zugriff auf das System sowie die Übermittlung und Ausführung von Handelsaufträgen können sich aufgrund von Marktvolatilität und -volumen, Kursverzögerungen, System- und Softwarefehlern, Internetauslastung, Ausfällen und anderen Faktoren verzögern oder fehlschlagen.

Über TradeStation Group, Inc.

Die 1982 gegründeten Unternehmen der TradeStation Group bieten Fintech-Tools auf institutionellem Niveau sowie kontobezogene Dienstleistungen an und sind der ideale Ort für Trader. Die TradeStation Group, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften, darunter TradeStation Securities, Inc., TradeStation Europe B.V. und TradeStation Technologies, Inc. Die Unternehmen der TradeStation Group sind bestrebt, Privatkunden und institutionellen Kunden, die ein individuell anpassbares Handelsökosystem zur Umsetzung ihrer Strategien benötigen, das ultimative Handelserlebnis zu bieten. TradeStation Technologies bietet preisgekrönte Handels- und Analyseplattformen über ihre Tochtergesellschaften TradeStation Securities, Inc. und TradeStation Europe B.V., die Online-Brokerage-Dienstleistungen für Aktien, Optionen, Futures und Future-Optionen anbieten. Diese fortschrittlichen Handelstools sind auf Desktop-Computern, im Web und auf Mobilgeräten sowie über API-Technologien verfügbar, die einen nahtlosen Zugang zu den Brokerage-Dienstleistungen über Plattformen von Drittanbietern ermöglichen. Die von Tradern für Trader entwickelten Angebote der Unternehmen der TradeStation Group auf institutionellem Niveau richten sich an diejenigen, die für den Handel geboren sind.Hier erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation Group.

Besuchen Sie TradeStation.eu/awards/, um mehr Informationen zu erhalten.

Über TradeStation Europe B.V.

TradeStation Europe B.V. (TradeStation Europe) ist der europäische Brokerage-Zweig der TradeStation Group, Inc. Von seinem Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, aus betreut TradeStation Europe institutionelle und Privatkunden im Europäischen Wirtschaftsraum und bietet direkte Anbindung an die US-Märkte. TradeStation Europe ist ein lizenziertes MiFID-Wertpapierunternehmen, das bei der niederländischen Handelskammer (Nr. 89426657) registriert ist und von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde reguliert wird. Die Ausführung, Abwicklung und Verwahrung erfolgt über TradeStation Securities, Inc. (Mitglied der NYSE, FINRA, SIPC, NSCC, DTC, OCC, NFA und CME), die als Broker-Dealer bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) registriert ist, als Futures-Kommissionshändler bei der US-Aufsichtsbehörde für den Terminhandel (CFTC) zugelassen ist und Mitglied der wichtigsten Aktien- und Terminbörsen in den Vereinigten Staaten ist. TradeStation wurde von Tradern für Trader entwickelt und bietet Tools auf institutionellem Niveau sowie Concierge-Services, die speziell für diejenigen konzipiert sind, die als "Born to Trade" charakterisiert werden können.Hier erfahren Sie mehr über TradeStation Europe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028394021/de/

Contacts:

Medienkontakt

TradeStation Europe Cognito

TradeStation@cognitomedia.com