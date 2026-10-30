Durch die Integration von GamePix erweitert Xsolla seine globale Vertriebs- und Zahlungsinfrastruktur um Webspiele und ermöglicht Entwicklern, Spieler weltweit zu erreichen

Xsolla, ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Vermarktung von Videospielen, hat GamePix übernommen. Die Plattform ist auf die Veröffentlichung und den Vertrieb von Browserspielen spezialisiert. GamePix bringt einen Katalog mit mehr als 10.000 Webspielen, eine Community von über 4.000 Entwicklern und eine Publishing-Lösung ein, mit der sich Spiele aller Art im Browser bereitstellen lassen. Dazu gehören PC- und Mobilspiele, die GamePix mithilfe eigener Technologie für den Browser portiert, sowie KI-entwickelte Videospiele. Xsolla steuert seine Zahlungsinfrastruktur bei, über die sich die Spiele in mehr als 200 Ländern und Regionen monetarisieren lassen. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen Entwicklern, ihre fertigen Spiele weltweit zu vermarkten und damit Umsätze zu erzielen.

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Graphic: Xsolla

Edouard Wawra, Valerio Pullano und Justine Silipo gründeten GamePix 2013, als Webspiele noch auf Flash basierten. Seitdem hat das Unternehmen die Entwicklung der Browsertechnologie von HTML5 und WebGL über WebGPU bis hin zu KI-entwickelten Videospielen begleitet. Gleichzeitig baute GamePix Partnerschaften mit internationalen Telekommunikations- und Medienunternehmen auf. Der Katalog umfasst Spiele unabhängiger Entwickler ebenso wie Titel großer Studios und Publisher, die über die Website, die Apps und das weltweite Vertriebsnetz von GamePix ein breites Publikum erreichen.

GamePix übernimmt alle Schritte vom fertigen Videospiel bis zum Spieler: Veröffentlichung, SDK-Integration, Qualitätssicherung, Vertrieb und Monetarisierung über eine einzige Schnittstelle. Für Spiele, die nicht für den Browser entwickelt wurden, bietet GamePix eine eigene Portierungstechnologie. Damit lassen sich PC- und Mobilspiele auf Basis von Unity und C++ in Browserversionen umwandeln, deren Ladeumfang um bis zu 90 Prozent geringer ist.

Durch die Zusammenarbeit mit Xsolla können Entwickler und Studios im GamePix-Netzwerk von Anfang an Zahlungsdienste in mehr als 200 Ländern und Regionen, über 1.000 Zahlungsmethoden und Tools zur Spielerbindung nutzen. Spieler können die Spiele ohne Download direkt im Browser starten und verwenden dabei auf der GamePix-Website, in den Apps und in den einzelnen Spielen dieselbe Spieleridentität.

Mit neuen KI-Tools lassen sich spielbare Videospiele heute schneller entwickeln als je zuvor. Die Veröffentlichung, die Gewinnung von Spielern und die Monetarisierung bleiben jedoch eine Herausforderung. GamePix erleichtert Entwicklern KI-generierter Spiele den Markteintritt: Sie können GamePix und Xsolla direkt in ihre KI-Tools integrieren und ihre Spiele innerhalb weniger Minuten veröffentlichen. Vertrieb, einheitliche Spieleridentität und Zahlungsabwicklung sind dabei bereits integriert.

"Der Browser ist die offenste Plattform für Videospiele. GamePix hat in mehr als zehn Jahren eines der stärksten Ökosysteme für Webspiele aufgebaut", betont Chris Hewish, President von Xsolla. "Ob ein Studio bereits PC-Spiele anbietet, mit einem Mobilspiel erfolgreich ist oder mithilfe von KI an einem Wochenende ein neues Spiel entwickelt über GamePix kann es jetzt schnell und einfach Spieler im Web erreichen. Xsolla stellt die nötigen Tools bereit, um das Geschäft weiter auszubauen."

"Als wir 2013 an den Start gingen, waren wir überzeugt, dass das Web zur größten Spielekonsole der Welt werden würde. Seitdem haben wir Jahr für Jahr die Technologie weiterentwickelt und die Community aufgebaut, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen", so Edouard Wawra, CEO und Mitgründer von GamePix. "Dank KI geht unsere damalige Vision heute sogar noch weiter: Jeder kann Spiele für diese Konsole entwickeln. Die Übernahme durch Xsolla ist für uns kein Abschluss, sondern der Beginn einer neuen Wachstumsphase. Was wir für Tausende von Entwicklern aufgebaut haben, können wir jetzt der gesamten Videospielbranche zugänglich machen."

Xsolla wurde bei der rechtlichen Due Diligence sowie in transaktions-, gesellschafts- und handelsrechtlichen Fragen von ADVANT Nctm beraten. Das Team stand unter der Leitung von Partner Fabio Pizzoccheri, unterstützt von den Associates Luigi Stabile und Giovanni Cianfarani. Rechtsanwalt Luca Guidobaldi beriet zu branchenspezifischen Fragen des geistigen Eigentums und des Videospielrechts.

Entwickler, Studios und Spieler können direkt auf gamepix.com starten.

Weitere Informationen zur Übernahme von GamePix durch Xsolla finden Sie unter https://xsolla.pro/Xsolla-GamePix.

Über GamePix

GamePix ist eine Plattform für Webspiele, die 2013 von Edouard Wawra, Valerio Pullano und Justine Silipo gegründet wurde. GamePix veröffentlicht und vertreibt Browserspiele über gamepix.com, eigene Apps und ein Netzwerk von Vertriebspartnern. Die Plattform bietet eine Komplettlösung, mit der Entwickler ihre Spiele ins Web bringen können. Dazu gehört auch eine eigene Technologie zur Portierung von PC- und Mobilspielen. GamePix arbeitet weltweit mit Tausenden von Entwicklern zusammen, von denen einige ihre Spiele mithilfe von KI entwickeln. Seit August 2026 gehört GamePix zu Xsolla.

Weitere Informationen unter gamepix.com.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Entwicklern alles bietet, was sie brauchen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, ihr Geschäft auszubauen und Umsätze zu erzielen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von unabhängigen Entwicklern bis zu AAA-Studios mit Lösungen für den Direktvertrieb an Spieler, intelligente Zahlungsabwicklung, die Nutzung von geistigem Eigentum aus der Unterhaltungsbranche und die Spielerbindung. Xsolla unterstützt Entwickler dabei, ihre Spiele zu finanzieren, weltweit zu vertreiben, zu vermarkten und damit Umsätze zu erzielen. Mehr als 70 Prozent der 100 umsatzstärksten Spiele setzen auf Xsolla. Als Merchant of Record wickelt das Unternehmen Zahlungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ab und unterstützt weltweit über 1.000 lokale Zahlungsmethoden. Xsolla glaubt an die Zukunft der Videospielbranche und setzt sich dafür ein, neue Chancen zu schaffen, Möglichkeiten zu erschließen und Spieleentwickler weltweit beim Wachstum zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com