Die Puma-Aktie konnte einen Großteil der starken Kursverluste aus dem August und September wieder aufholen. Am Freitag legt sie aktuell um +5,2% zu und notiert bei 26,50 €. Verantwortlich für den Kurssprung waren die heute veröffentlichten Quartalszahlen. Hier stellt sich die Frage: Ist die Trendwende bereits eingeleitet oder bietet die Aktie noch bessere Einstiegsmöglichkeiten? Erste Fortschritte beim Konzernumbau Nachdem sich die Ertragslage bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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