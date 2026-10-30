Für Intel-Anleger gibt es nach den jüngsten Quartalszahlen eine böse Überraschung. Obwohl der amerikanische Chiphersteller seinen Umsatz deutlich steigern konnte und insbesondere das Geschäft mit KI-Rechenzentren hervorragend läuft, bricht die Aktie vorbörslich um rund -25% ein. Hintergrund sind ein überraschend schwacher Ausblick und anhaltende Probleme bei der Produktion. Nach der kräftigen Rallye der vergangenen Monate stellt sich damit die Frage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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