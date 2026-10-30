Die Bayer-Aktie verspürt wieder starken Aufwind. Nachdem es mit dem Kurs des deutschen Pharma- und Chemiekonzerns bereits in den letzten fünf Handelstagen um +9% nach oben gegangen ist, setzen die Leverkusener auch am Freitagvormittag ihren Aufwärtstrend mit einem Plus von +4% fort. Was gibt Bayer dieser Tage so viel Rückenwind und können Anleger mit einem baldigen neuen 3-Jahreshoch rechnen? Ein extrem wichtiges Urteil Der jüngste Anstieg der Bayer-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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