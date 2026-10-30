Eine weltweit führende Persönlichkeit im Bereich Naturschutz und Philanthropie wird das nächste Kapitel von REV Ocean vorantreiben und dabei Spitzenforschung mit internationaler Zusammenarbeit und Meeresschutz verbinden

REV Ocean hat Paul Baribault zum Chief Executive Officer ernannt, während sich die Organisation auf die internationale Premiere ihres 195 Meter langen Forschungsschiffs im April 2027 in Rio de Janeiro im Rahmen der UN-Konferenz zur Dekade der Ozeane vorbereitet.

Als eines der weltweit größten Forschungs- und Erkundungsschiffe in Privatbesitz stellt die REV eine bedeutende philanthropische Investition in die Meereswissenschaft dar. Mit neun Laboren, hochmodernen Tiefsee-Erkundungsfahrzeugen und speziellen Einrichtungen für die Zusammenarbeit ist es darauf ausgelegt, Wissenschaftlern Zugang zu einer Forschungsinfrastruktur von Weltklasse zu verschaffen und ihre Entdeckungen mit den Menschen und Institutionen zu verknüpfen, die den Schutz der Ozeane vorantreiben können.

Baribault tritt seine Stelle zu einem Zeitpunkt an, an dem REV Ocean nach einem Jahrzehnt der technischen Planung und des Baus nun in den internationalen Betrieb übergeht. Seine Aufgabe wird es sein, die internationalen Partnerschaften, die Finanzierungsbasis und die Organisation aufzubauen, die erforderlich sind, um die wissenschaftlichen Fähigkeiten von REV Ocean in nachhaltige Auswirkungen auf die Ozeane umzusetzen.

Als führender Experte im Bereich Naturschutz und gemeinnütziger Organisationen war Baribault von 2019 bis 2025 als President und CEO der San Diego Zoo Wildlife Alliance tätig und baute dort die globalen Naturschutzprogramme und Partnerschaften aus. Zuvor hatte er leitende Positionen bei The Walt Disney Studios inne, unter anderem als General Manager von Disneynature, wo er Naturschutzinitiativen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen entwickelte. Zudem war er Vorsitzender des Jane Goodall Institute.

Paul Baribault, designierter CEO von REV Ocean, erklärte: "REV Ocean bietet eine außergewöhnliche Chance, die Möglichkeiten der Meeresforschung und des Meeresschutzes neu zu definieren. Indem wir Wissenschaftlern Zugang zu erstklassiger Technologie verschaffen und ihre Erkenntnisse mit denjenigen verknüpfen, die handeln können, können wir Wissen in greifbaren Fortschritt umsetzen. Ich freue mich darauf, auf der bereits geleisteten bemerkenswerten Arbeit aufzubauen und die internationale Reichweite sowie die Wirkung von REV Ocean weiter auszubauen."

Kjell Inge Røkke, Gründer von REV Ocean, erklärte: "REV Ocean wurde gegründet, um etwas zu schaffen, das es bisher noch nicht gab. Paul weiß, worauf es ankommt, um Organisationen aufzubauen, Menschen zusammenzubringen und Ambitionen in Ergebnisse umzusetzen. Dank seiner Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft, Medien und Naturschutz ist er genau der Richtige, um REV Ocean in sein nächstes Kapitel zu führen."

Karen Simon, Executive Chair von REV Ocean, erklärte: "Paul bringt die Führungserfahrung, die Referenzen im Naturschutz und die internationale Perspektive mit, die für dieses nächste Kapitel erforderlich sind. Unser Fokus liegt nun darauf, Partnerschaften aufzubauen und institutionelle Stärke zu entwickeln, die es REV Ocean ermöglichen werden, nachhaltige Wirkung zu erzielen. Er wird bei dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen, gemeinsam mit Silje und dem gesamten REV Ocean-Team."

Im Mittelpunkt der Mission von REV Ocean steht das Engagement, die moderne Meeresforschung zugänglicher zu machen. Die Organisation plant, ausgewählten wissenschaftlichen Teams Zugang zum Forschungsschiff, zu Spezialausrüstung und einer erfahrenen Besatzung zu gewähren, ohne Gebühren für die Schiffsnutzung zu erheben, vorbehaltlich wissenschaftlicher Auswahlkriterien und betrieblicher Anforderungen.

Die ersten zehn gemeinnützigen Forschungsmissionen von REV, die ab 2027 beginnen sollen, sind gemeinsam mit Partnern im Südatlantik, in der Karibik und im östlichen tropischen Pazifik geplant. Sie werden sich mit dringenden Herausforderungen befassen, darunter Meeresschutzgebiete, Plastikverschmutzung und die Stärkung regionaler wissenschaftlicher Kapazitäten, und dazu beitragen, Forschung und Naturschutzentscheidungen miteinander zu verknüpfen.

Unter der Leitung der Chief Operating Officer und ehemaligen Interims-Geschäftsführerin Silje Ulvestad hat das internationale Team von REV Ocean die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des Schiffes überwacht, darunter die Erprobung wissenschaftlicher Systeme, die Einsatzbereitschaft der Besatzung und die Zusammenarbeit mit Forschungspartnern.

Über REV Ocean

REV Ocean ist eine gemeinnützige Organisation für Meereswissenschaften, die sich dem Schutz und der Wiederherstellung der Ozeane verschrieben hat. Ihr 195 Meter langes Forschungs- und Erkundungsschiff ist eines der weltweit größten Schiffe dieser Art in privatem Besitz und wurde konzipiert, um wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Maßnahmen zu verbinden.

REV Ocean konzentriert sich auf vier Schwerpunkte: Meeresschutzgebiete, Plastikverschmutzung der Meere, die Ausbildung der nächsten Generation von Meereswissenschaftlern sowie die Vermittlung von Meereswissen an Entscheidungsträger. Durch fortschrittliche Forschungsinfrastruktur, offene Daten und internationale Zusammenarbeit strebt REV Ocean danach, die Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Naturschutz zu schließen für einen gesunden Ozean.

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