Die Führungsspitze beim Münchner Bremsenhersteller investiert nach dem jüngsten Kursrückgang privat rund eine Viertelmillion Euro. Auslöser der Schwäche waren rückläufige Bestellungen im Bahngeschäft - obwohl Ergebnis und Marge im dritten Quartal kräftig zulegten.Gleich fünf Vorstandsmitglieder von Knorr-Bremse haben am Freitag Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Zusammen investierten sie gut 254.000 Euro, darunter auch Konzernchef Marc ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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