LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bahnreisende legten 2025 in der EU 457 Milliarden Kilometer zurück - so viel wie nie zuvor. Wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte, waren das 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2004. Nicht berücksichtigt wurde die Personenbeförderung mit U-Bahnen, Straßenbahnen und S-Bahnen.

Spitzenreiter bei Bahnfahrten pro Kopf war das kleine Luxemburg. Im westlichen Nachbarland Deutschlands kamen 2025 gut 46 Bahnfahrten auf jeden Einwohner - so viele wie in keinem anderen EU-Land. Zugfahrten in der zweiten Klasse sind hier kostenlos. Dahinter folgten Ungarn mit 35,9 und Dänemark mit 35,6 Fahrten pro Einwohner. Deutschland landete auf Platz vier (35,3).

In absoluten Zahlen lag Deutschland dagegen klar vorn. Nach Angaben von Eurostat wurden hierzulande 2025 knapp 2,95 Milliarden Fahrgäste gezählt, vor Frankreich mit gut 1,3 Milliarden und Italien mit 844 Millionen Passagieren./bro/DP/zb