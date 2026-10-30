YYForce baut seine Robotics-as-a-Service-Präsenz (RaaS) in einem der führenden Hotelstandorte Singapurs aus. Zum Einsatz kommen eine autonome Roboterflotte, die Integration intelligenter Aufzugssysteme und Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Produktivität.

SINGAPUR, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein führender technologieorientierter Anbieter von Personalmanagement-Lösungen und integrierten Facility Services, hat heute die kommerzielle Inbetriebnahme einer Flotte von elf autonomen Servicerobotern im Hotelkomplex Novotel Singapore on Stevens und Mercure Singapore on Stevens bekannt egeben, der beide Marken unter einem Dach vereint.

Im Rahmen einer auf 24 Monate angelegten kommerziellen Vereinbarung setzt YYForce eine speziell konzipierte Flotte autonomer Serviceroboter ein. Diese soll die interne Logistik optimieren, Lieferungen auf die Gästezimmer übernehmen und die Serviceabläufe zwischen den Etagen des weitläufigen Hotelkomplexes effizienter gestalten. Der Einsatz unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Physical AI und Automatisierung in gewerblich genutzten Immobilien voranzutreiben.

Die wichtigsten Merkmale des kommerziellen Einsatzes:

Skalierbare Flottenarchitektur: Ein integriertes Servicerobotersystem mit elf Einheiten, das nahtlos in die täglichen Abläufe im Hotelbetrieb und Housekeeping eingebunden ist. Es soll die Interaktion mit den Gästen verbessern und die Wegezeiten bei routinemäßigen Serviceleistungen verkürzen.

Ein integriertes Servicerobotersystem mit elf Einheiten, das nahtlos in die täglichen Abläufe im Hotelbetrieb und Housekeeping eingebunden ist. Es soll die Interaktion mit den Gästen verbessern und die Wegezeiten bei routinemäßigen Serviceleistungen verkürzen. Gebäudeautomation aus einer Hand: Durchgängige Navigation über mehrere Etagen hinweg, ermöglicht durch die Integration dedizierter IoT- und API-Systeme für die Aufzüge. Dadurch kann die Roboterflotte Aufzüge selbstständig anfordern und sich autonom zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen des mehrstöckigen Hotelkomplexes bewegen.

Durchgängige Navigation über mehrere Etagen hinweg, ermöglicht durch die Integration dedizierter IoT- und API-Systeme für die Aufzüge. Dadurch kann die Roboterflotte Aufzüge selbstständig anfordern und sich autonom zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen des mehrstöckigen Hotelkomplexes bewegen. Anbindung an Telefonie- und PBX-Systeme: Nahtlose Interoperabilität mit der Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange, PBX) des Hotels und SIP-Kommunikationsprotokollen. Dies ermöglicht automatisierte Benachrichtigungen an Gäste auf ihren Zimmern sowie eine Koordination der Abläufe in Echtzeit.

Nahtlose Interoperabilität mit der Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange, PBX) des Hotels und SIP-Kommunikationsprotokollen. Dies ermöglicht automatisierte Benachrichtigungen an Gäste auf ihren Zimmern sowie eine Koordination der Abläufe in Echtzeit. Ausbau des kommerziellen RaaS-Geschäfts: Der Einsatz verdeutlicht die zunehmende Nutzung des Robotics-as-a-Service-Modells (RaaS) von YYForce durch Unternehmenskunden. Dieses Geschäftsmodell generiert wiederkehrende Serviceumsätze mit hohen Margen und beseitigt zugleich Investitionshürden für Hotelpartner.





"Die kommerzielle Inbetriebnahme unserer autonomen Flotte mit elf Robotern im Novotel und Mercure on Stevens ist ein wichtiger Meilenstein für Physical AI und die Automatisierung im Gastgewerbe. Durch die Integration fortschrittlicher IoT-Technologien zur Aufzugssteuerung, von Kommunikationsnetzwerken und autonomen Roboterflotten in bestehende Betriebsabläufe gehen wir die Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von Servicepersonal aktiv an und erzielen zugleich messbare Produktivitätssteigerungen. Dieser Einsatz verdeutlicht die zunehmende Nachfrage am Markt nach unserer integrierten RaaS-Plattform in den Premium-Hotels Südostasiens."

- Mike Fu, Chairman und CEO von YYForce Inc.



Der Einsatz der elf Roboter dient als kommerzielles Referenzmodell für den weiteren Ausbau der Lösungen von YYForce in den Bereichen verkörperte Physical AI und intelligente Automatisierung. Diese sollen künftig in gewerblichen Hotelimmobilien und integrierten Facility-Management-Portfolios in der gesamten Asien-Pazifik-Region zum Einsatz kommen.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das Personalmanagement, integrierte Facility Services und gewerbliche Betriebsabläufe mithilfe KI-gestützter Plattformen und autonomer Robotik neu gestaltet. Mit proprietärer Marktplatztechnologie, intelligenten Algorithmen zur Personaleinsatzplanung und intelligenten Robotiklösungen unterstützt YYForce Unternehmenskunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Logistik, Gesundheitswesen und gewerbliche Immobilien dabei, ihre Produktivität zu optimieren, ihre Serviceleistungen zu verbessern und sich auf die Zukunft der Arbeitswelt einzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai