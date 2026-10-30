Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut zugelegt, zum insgesamt vierten Mal in der laufenden Woche. Zum Tagesgewinn haben erneut die defensiven Schwergewichte einen Löwenanteil beitragen. Denn die Stimmung war insbesondere von den mit Enttäuschung aufgenommenen Zahlen grosser US-Techkonzerne wie Intel und Amazon geprägt. Das belastete vor allem die Tech-affinen Werte, dagegen profitierten die hiesigen Schwergewichte und entsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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