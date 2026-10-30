Als eines der ersten 100 WHOOP-Mitglieder bekräftigt James sein Engagement für das Unternehmen, das sich der menschlichen Leistungsfähigkeit verschrieben hat, während beide Partner gemeinsam daran arbeiten, die Zukunft von Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Langlebigkeit voranzutreiben.

WHOOP, die Marke für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute bekannt, dass die Basketballlegende LeBron James nun als globaler Botschafter tätig ist, womit eine Partnerschaft besiegelt wird, die bereits vor mehr als einem Jahrzehnt begann. James, der zu den ersten Mitgliedern des Unternehmens gehörte und mittlerweile als Investor tätig ist, wird gemeinsam mit WHOOP dafür eintreten, wie wichtig anhaltende sportliche Spitzenleistungen und Vitalität im Alltag sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261029825565/de/

LeBron James Deepens Commitment to WHOOP, Expanding 11-Year Relationship

James begann im Jahr 2015, WHOOP zu tragen lange bevor die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung zum Mainstream wurde. Heute, am 23. Jahrestag seines NBA-Debüts, spielt der 41-Jährige weiterhin auf höchstem Niveau im Profibasketball. Seine Entscheidung, die Partnerschaft offiziell zu besiegeln, spiegelt eine elfjährige Beziehung wider, die auf einem gemeinsamen Engagement für Leistung, Regeneration und Langlebigkeit basiert.

Die erweiterte Partnerschaft vereint einen der erfolgreichsten Sportler der Welt mit einem Unternehmen, das Menschen dabei unterstützt, mehr Kontrolle darüber zu erlangen, wie sie sich fühlen, welche Leistungen sie erbringen und wie sie altern. Gemeinsam werden James und WHOOP weltweite Initiativen und Multimedia-Kampagnen starten, die darauf abzielen, Freizeitsportler und Verbraucher dazu zu inspirieren, in die Zukunft ihres Körpers zu investieren.

"LeBron James verkörpert den Inbegriff von Leistung und Beständigkeit", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Er gehörte zu den ersten 100 WHOOP-Mitgliedern, lange bevor irgendjemand jemals von Strain oder unserem Recovery Score gehört hatte. Nun, 11 Jahre später, sind wir sehr stolz darauf, ihn als globalen Botschafter zu haben."

Das Engagement von James erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem WHOOP sein Tätigkeitsfeld über seine Wurzeln im Spitzensport hinaus weiter in den Bereich der persönlichen Gesundheit ausweitet. Heute betreut WHOOP weltweit mehr als 3 Millionen Mitglieder im Rahmen einer stets aktiven Mitgliedschaft, die Menschen dabei unterstützt, ihren Körper besser zu verstehen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und in ihre langfristige Gesundheit zu investieren. Mit kontinuierlicher physiologischer Überwachung, personalisierten Erkenntnissen und Innovationen wie dem "WHOOP Age" treibt das Unternehmen seine Mission voran, Leistung für das ganze Leben zu erschließen und zu fördern.

Für James spiegelt die Partnerschaft eine Philosophie wider, die seine Karriere geprägt hat: Außergewöhnliche Leistung entsteht durch die Entscheidungen, die man jeden Tag, über Jahre und Jahrzehnte hinweg trifft. Sein Engagement für Training, Schlaf, Regeneration und das Verständnis seines Körpers hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er auch mit über 40 noch auf höchstem Niveau antreten kann.

"Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, alles zu tun, um meinen Körper in Bestform zu halten. Seit elf Jahren ist WHOOP ein Teil davon", sagte LeBron James. "Ich kenne meinen Körper heute besser als mit 25. Ich versuche nicht, für mein Alter großartig zu sein. Ich versuche, großartig zu sein Punkt. Deshalb fühlt es sich an, als sei die offizielle Bekanntgabe dieser Partnerschaft ein ganz natürlicher nächster Schritt."

Dieses Engagement spiegelt sich in James' Herangehensweise an Schlaf und Regeneration wider. Kürzlich veröffentlichte WHOOP-Erkenntnisse bieten einen Einblick in die täglichen Gewohnheiten, die hinter seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit stehen:

Unter den besten 10 der Schläfer: LeBron gehört hinsichtlich der Schlafeffizienz zu den besten 10 der gesamten WHOOP-Mitgliederbasis, was sein außergewöhnliches Engagement für Schlaf und Regeneration verdeutlicht. 100 Tragequote: LeBron hat im Jahr 2026 keinen einzigen Tag bei der WHOOP-Datenerfassung versäumt und damit das ganze Jahr über eine perfekte Tragequote von 100 aufrechterhalten. Schlaf ist Teil der Strategie: Bekannt vor allem für seine regelmäßigen Schlaf- und Nickerchengewohnheiten, war dies auch zu Beginn seiner 40er-Jahre nicht anders: An seinem 40. Geburtstag verzeichnete James mehr als 9 Stunden Schlaf und erreichte damit eine "Grüne Erholung" von über 80 %.

Die Partnerschaft wird durch weltweite Marketingkampagnen, Inhalte und Aktionen auf den WHOOP-Kanälen zum Leben erweckt.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen Mitgliedern weltweit darunter Sportlerinnen und Sportler, führende Persönlichkeiten aus aller Welt, Angehörige des Militärs, Führungskräfte und Kunstschaffende. Die Marke ist zu einem modernen Symbol für einen disziplinierten und bewussten Lebensstil geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 950 Millionen US-Dollar an Wagniskapital eingeworben, ist in 56 Ländern tätig und bietet seine Leistungen in sechs Sprachen an. Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, finden Sie unter whoop.com. Folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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