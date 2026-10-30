Bielefeld - Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig mit 3:1 gewonnen.In der 24. Minute erzielte Maximilian Großer das Führungstor für die Hausherren. Bielefelds Stürmer Joel Grodowski hatte die Kugel auf der linken Seite abgeschirmt und bediente anschließend seinen Teamkollegen Arne Sicker, der daraufhin in den Strafraum flankte, wo Großer den Ball per Flugkopfball ins Tor beförderte.Kurz darauf baute Grodowski in der 27. Minute die Führung für die Arminia weiter aus. Nachdem sich die Bielefelder über die linke Seite nach vorne kombiniert hatten, flankte Jannik Rochelt an den Elfmeterpunkt, wo Grodowski das Leder mit der Brust annahm und anschließend zum 2:0 vollendete.In der 55. Minute erzielte Aaron Opoku den Anschlusstreffer für die Gäste. Nachdem sich die Braunschweiger bis zum gegnerischen Strafraum durchgespielt hatten, legte Max Marie zu seinem Teamkollegen Opoku quer, der anschließend aus etwa 18 Metern mit rechts abzog. An seinem Schuss war Bielefelds Torhüter Jonas Kersken zwar noch mit einer Hand dran, aber er konnte ihn nicht mehr entscheidend abwehren, sodass der Ball im linken Eck einschlug.In der 68. Minute schnürte Grodowski seinen Doppelpack und traf zum 3:1-Endstand für die Arminia. Bielefelds Verteidiger Henri Koudossou hatte seinen Teamkollegen Monju Thaddäus Momuluh steil geschickt, dessen Pass in den Strafraum anschließend noch leicht von Braunschweigs Mittelfeldspieler Florian Flick abgefälscht wurde. Am ersten Pfosten stellte Grodowski seinen Körper rein und war dadurch vor Braunschweigs Verteidiger Kevin Ehlers am Ball, sodass er per Flachschuss aus etwa zehn Metern ins linke Eck vollenden konnte.Durch den Sieg klettert Bielefeld vorerst auf den 7. Tabellenplatz, während Braunschweig zunächst auf den 12. Rang abrutscht.Im Parallelspiel verlor Energie Cottbus gegen den VfL Bochum mit 1:2. Die Partie begann mit einem frühen Foulelfmeter für Cottbus, den Tolcay Cigerci in der 21. Minute sicher verwandelte. Der Cottbuser verzögerte kurz und schob den Ball dann cool in die linke Ecke, während Bochums Torhüter Timo Horn in die andere Richtung unterwegs war.Nach der Pause erhöhte Bochum den Druck und kam in der 70. Minute zum Ausgleich. Philipp Hofmann traf nach einem scharfen Pass von Taz, indem er sich im Rücken der Verteidigung löste und den Ball per Grätsche ins Netz spitzelte. In der 88. Minute drehte Christian Rasmussen das Spiel zugunsten der Gäste. Nach einem Zuspiel von Mats Pannewig setzte sich der Däne mit zwei Richtungswechseln durch und schoss unbedrängt ins kurze Eck.Cottbus versuchte in der Schlussphase noch einmal, den Ausgleich zu erzielen, doch die Bochumer Verteidigung hielt stand. Trotz einiger Chancen, darunter ein Pfostenschuss von Steuckers, blieb es beim 2:1 für Bochum.Durch die Niederlage bleibt Cottbus vorerst auf dem 11. Tabellenplatz, während Bochum zunächst auf den 10. Rang klettert.