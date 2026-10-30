New York - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.770 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.580 Punkten 1,8 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.385 Punkten 3,5 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1167 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8955 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.880 US-Dollar gezahlt (-3,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,70 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 112,50 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.580 Punkten 1,8 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.385 Punkten 3,5 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1167 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8955 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.880 US-Dollar gezahlt (-3,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,70 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 112,50 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur