The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2026
ISIN Name
AU0000046203 CARNABY RESOURCES LTD.
CA9411883023 WATER WAYS TECHS INC. NEW
CH1145096XXX HSBC HLDGS 21/27 REGS
FI0009005987 UPM KYMMENE CORP.
GG00B28C2R28 PARTNERS GP.PR.EQ.EO-,001
US1248051021 CBIZ INC. DL-,01
US45784C1009 INPOST S.A UNSP.ADR/1/2
US49177J1025 KENVUE INC. DL -,001
US53815P1084 LIVERAMP HLDGS DL-,10
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2026
ISIN Name
AU0000046203 CARNABY RESOURCES LTD.
CA9411883023 WATER WAYS TECHS INC. NEW
CH1145096XXX HSBC HLDGS 21/27 REGS
FI0009005987 UPM KYMMENE CORP.
GG00B28C2R28 PARTNERS GP.PR.EQ.EO-,001
US1248051021 CBIZ INC. DL-,01
US45784C1009 INPOST S.A UNSP.ADR/1/2
US49177J1025 KENVUE INC. DL -,001
US53815P1084 LIVERAMP HLDGS DL-,10
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