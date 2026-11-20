The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2026.
ISIN Name
CA11276H1064 BROOKFIELD INFR.EX.SUB.A
CA38217M1005 GOODFOOD MARKET CORP.
FR0010641449 AGROGENERATION IN.EO-,005
GG00BRJGQL06 PARTNERS G.P.E. EO -,001
SE0014401014 MAGLE CHEMOSWED HOLDING
US1280583022 LISATA THERAP.INC.DL-,001
US1689051076 CHILDRENS PLACE INC.
US75120L2097 RALLYBIO CORP. NEW O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2026.
ISIN Name
CA11276H1064 BROOKFIELD INFR.EX.SUB.A
CA38217M1005 GOODFOOD MARKET CORP.
FR0010641449 AGROGENERATION IN.EO-,005
GG00BRJGQL06 PARTNERS G.P.E. EO -,001
SE0014401014 MAGLE CHEMOSWED HOLDING
US1280583022 LISATA THERAP.INC.DL-,001
US1689051076 CHILDRENS PLACE INC.
US75120L2097 RALLYBIO CORP. NEW O.N.
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