Auf den ersten Blick wirkt die Reaktion der Börse wie ein schlechter Scherz. Am Donnerstagabend legte Reddit seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor und lieferte operative Glanzleistung auf allen Ebenen. Dennoch erlebte das Papier am Freitag einen historischen Einbruch von über -25%. Wer tiefer gräbt, der realisiert, dass dahinter ein existenzieller Trend liegt, getrieben von Alphabet und Google Search, dem Reddit hilflos ausgeliefert ist. Gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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