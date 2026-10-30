München (ots) -30 Schüsse, kein Tor! Fortuna Düsseldorf fehlt beim 0:0 zum Auftakt des 12. Spieltags gegen den SV Meppen schlichtweg das Abschlussglück. "Es war nur eine Mannschaft, die es verdient hätte, zu gewinnen. Das waren wir", stellt Düsseldorfs Kapitän Jorrit Hendrix klar: "Bei allem Respekt vor dem SV Meppen: Da muss man einfach gewinnen!" Hendrix, der in der 1. Halbzeit den Innenpfosten trifft, vermisst das "Matchglück" - und beschwört den Ketchup-Flaschen-Effekt: "Es ist vielleicht wie eine Ketchup-Flasche: Da kommt nichts und auf einmal kommt alles. Daran müssen wir glauben." Sein Trainer Jens Langeneke stimmt zu: "Ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden mit unserer Leistung. Dass am Ende auch die Tore zählen, ist selbstredend." Mit 16 Punkten droht Düsseldorf weiter den Anschluss nach oben zu verlieren. Langeneke bleibt auch in seinem zweiten Spiel als Fortuna-Coach sieglos - und muss in der kommenden Woche in Ingolstadt auf Schlüsselspieler Andreas Müller verzichten, der sich in der Nachspielzeit wegen Reklamierens Gelb-Rot abholt. Langeneke dazu: "Das ist Gelb-Rot? Weil er dreimal auf den Boden kloppt? Das lasse ich unkommentiert."Der SV Meppen hingegen bejubelt vor 4.000 Gästefans einen Punktgewinn und geht ungeschlagen durch den Oktober. Trainer Lucas Beniermann ballt nach Abpfiff die Faust und sagt am MagentaSport-Mikrofon: "Insgesamt ist das ein glücklicher Punkt für uns, den wir hier in Düsseldorf als SV Meppen sehr gerne mitnehmen. Ich glaube, das geht den 4.000 Emsländern genauso. Wir schützen unsere Serie. Hut ab vor der Arbeit, inhaltlich war das in der 1. Halbzeit nicht gut von uns."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag, unter anderem ist der Spitzenreiter aus Duisburg im Einsatz - live in der Konferenz ab 13.30 Uhr und im Einzelspiel ab 13.45 Uhr. Am Sonntag steht dann u.a. das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim an - live ab 13.15 Uhr bei MagentaSport.3. Liga | 12. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - SV Meppen | Düsseldorf fehlt "Matchglück" - Hendrix hofft auf Ketchup-Flaschen-EffektJens Langeneke, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden mit unserer Leistung. Dass am Ende auch die Tore zählen, ist selbstredend. Wir waren speziell in der 1. Halbzeit sehr gut drin. Wir waren komplett wach, komplett da, haben im Ballbesitz sauber bis ins letzte Drittel gespielt. Wir müssen weiterarbeiten, dass irgendwann vielleicht die Leichtigkeit kommt - am besten nächste Woche schon."... über die Gelb-Rote für Andreas Müller, der sich nach Meinung von Schiedsrichter Yannick Sager zu vehement aufregte: "Das ist Gelb-Rot? Weil er dreimal auf den Boden kloppt? Das lasse ich unkommentiert."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=US9RUVVuMVhjNml5OXlPZStBT2lFbDBrbEV0ZGNPMXM0eEZPT1d5d1hGND0=Jorrit Hendrix, Fortuna Düsseldorf: "Es war nur eine Mannschaft, die es verdient hätte, zu gewinnen. Das waren wir. Aber wir müssen uns einfach belohnen. Bei allem Respekt vor dem SV Meppen: Da muss man einfach gewinnen!"... auf die Frage, ob und wann das Matchglück zur Fortuna zurückkommt: "Es ist vielleicht wie eine Ketchup-Flasche: Da kommt nichts und auf einmal kommt alles. Daran müssen wir glauben. Wenn wir so weitermachen, sollen die Punkte und Tore einfach kommen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eWZiOUJYMzY4TVhyay8xZkE0KzZXUG9iem5Lc0tiY3Q1ekkxalJOcW5iZz0=Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Vielleicht ist es manchmal das Glück des Tüchtigen. [...] Insgesamt ist das ein glücklicher Punkt für uns, den wir hier in Düsseldorf als SV Meppen sehr gerne mitnehmen. Ich glaube, das geht den 4.000 Emsländern genauso. Wir schützen unsere Serie. Hut ab vor der Arbeit, inhaltlich war das in der 1. Halbzeit nicht gut von uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WmZHUndscGVsNnNET3oydklEUXk3WlhkY043VmlYZmtFUkJaWnVNdE83RT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 12. SpieltagSamstag, 31.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln, MSV Duisburg - VfB Stuttgart II, SC Verl - Wehen Wiesbaden, Jahn Regensburg - Hansa Rostock, TSV Havelse - FC Ingolstadtab 16.15 Uhr: Fortuna Köln - Würzburger KickersSonntag, 01.11.2026ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - Preußen MünsterPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6381330